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47 минут назад

Как недосып влияет на ваши стволовые клетки

Ferra.ru

Новое исследование показало, как недостаточный сон может нанести вред вашей иммунной системе, делая вас более уязвимыми к инфекциям и воспалительным заболеваниям за счет повреждения кроветворных стволовых клеток организма.

Как недосып влияет на ваши стволовые клетки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"У людей и мышей нарушенный сон оказывает глубокое влияние на программирование иммунных клеток и скорость их производства, в результате чего они теряют свои защитные свойства и фактически усугубляют инфекции - и эти изменения носят долгосрочный характер", - пояснил ведущий автор исследования Филип Свирски

Новое исследование было посвящено механизму, действующему в течение всей жизни, называемому кроветворением, которое в основном происходит в костном мозге. Это процесс, в ходе которого организм восстанавливает новые клетки крови, некоторые из которых являются иммунными клетками, или моноцитами.

Поэтому главный вопрос исследования заключался в том, как сон влияет на кроветворение, а точнее, на производство моноцитов.

Исследователи обнаружили, что всего шесть недель нарушения сна привели к значительным изменениям в гемопоэтических стволовых и прогениторных клетках (HSPCs) - стволовых клетках-предшественниках, которые в конечном итоге становятся моноцитами. Структура ДНК HSPC, лишенных сна, была изменена таким образом, что способствовала развитию воспалительных процессов, и в крови их стало больше.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что восстановление сна не способно полностью обратить вспять последствия некачественного сна", - сказал один из авторов работы. "Мы можем обнаружить молекулярный отпечаток недостаточного сна в иммунных стволовых клетках даже после нескольких недель восстановительного сна. Этот молекулярный отпечаток может заставить клетки реагировать неадекватно, что приведет к воспалению и болезни".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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