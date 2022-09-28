Пациенту имплантировали в мозг электроды для лечения депрессии

Bloomberg сообщил об операции, проведенной технологическим стартапом Inner Cosmos, в ходе которой добровольцу вживляют в мозг электроды, которые раз в день в течение пятнадцати минут будут посылать сигналы в определенную область мозга.

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Пациент будет находиться под наблюдением специалистов в течение года. Если эксперимент пройдет успешно, новый метод будет использоваться для лечения устойчивой депрессии. По данным экспертов, только в США от такого расстройства страдают 2,8 миллиона человек.