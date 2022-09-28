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3 часа назад

Пациенту имплантировали в мозг электроды для лечения депрессии

FBM.ru

Bloomberg сообщил об операции, проведенной технологическим стартапом Inner Cosmos, в ходе которой добровольцу вживляют в мозг электроды, которые раз в день в течение пятнадцати минут будут посылать сигналы в определенную область мозга.

Пациенту имплантировали в мозг электроды для лечения депрессии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Пациент будет находиться под наблюдением специалистов в течение года. Если эксперимент пройдет успешно, новый метод будет использоваться для лечения устойчивой депрессии. По данным экспертов, только в США от такого расстройства страдают 2,8 миллиона человек.

Идея использования имплантатов не нова. Врачи уже используют подобную методику для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона. Однако отличие данной разработки в том, что она способна улавливать локальные полевые потенциалы (электрические потенциалы с поверхности мозга), не проникая в сам мозг.

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