Пациенту имплантировали в мозг электроды для лечения депрессии

Bloomberg сообщил об операции, проведенной технологическим стартапом Inner Cosmos, в ходе которой добровольцу вживляют в мозг электроды, которые раз в день в течение пятнадцати минут будут посылать сигналы в определенную область мозга.
Пациент будет находиться под наблюдением специалистов в течение года. Если эксперимент пройдет успешно, новый метод будет использоваться для лечения устойчивой депрессии. По данным экспертов, только в США от такого расстройства страдают 2,8 миллиона человек.
Идея использования имплантатов не нова. Врачи уже используют подобную методику для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона. Однако отличие данной разработки в том, что она способна улавливать локальные полевые потенциалы (электрические потенциалы с поверхности мозга), не проникая в сам мозг.