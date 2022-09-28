Обнаружена польза малых доз алкоголя для организма

Механизмы потенциального положительного воздействия алкоголя в малых дозах на организм человека выявили ученые Томского политехнического университета вместе с зарубежными коллегами. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе университета.

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Исследователи проанализировали сведения об употреблении алкоголя в 204 странах, а также собрали данные за последние 30 лет по заболеваемости и смертности от алкоголя людей в возрасте от 15 до 95 лет, включая 22 наиболее часто встречающихся заболевания, связанные с употреблением алкоголя (диабет, цирроз печени, рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и др.).

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"Алкоголь остается наиболее "противоречивой" жидкостью в истории человечества. Исследования по изучению влияния алкоголя на человека проводились и раньше. Однако уникальность нашего популяционного анализа в том, что мы, впервые так масштабно проанализировав данные по всему миру, представили не только однозначные риски употребления алкоголя, но и потенциально положительные механизмы. Сама химия метаболизма этанола хорошо базово изучена. Это наши печеночные элементы, алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназы — те ферменты, которые постадийно перерабатывают различные этапы метаболизма этанола. Однако, нам было важно проследить закономерности региона, возраста, пола людей и доз принимаемого алкоголя", — рассказал "Газете.Ru" доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.

Результаты анализа показали, что алкоголь в малых дозах приводил к некоторому улучшению показателей здоровья и значимому снижению риска смерти по сравнению с непьющими.

По мнению ученых, положительное воздействие может реализовываться через высшую нервную деятельность на примере стресс-протекции: в малых дозах алкоголь может снимать уровень стресса и тревожности, которые являются фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом случае токсическое действие этанола нивелирует с его положительным действием через центральную нервную систему. Также исследователи допускают, что любое токсическое и потенциально вредное воздействие в целом имеет определенные лимиты и, если организм не превысил их, то внутренние резервы организма, реагируя на него, повышают адаптацию.

Кроме того, не исключено, что дело в гипогликемическом эффекте алкоголя - холестерин и липопротеин низкой плотности в определенных условиях начинают снижаться при воздействии этанола.