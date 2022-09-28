Обнаружена польза малых доз алкоголя для организма

Механизмы потенциального положительного воздействия алкоголя в малых дозах на организм человека выявили ученые Томского политехнического университета вместе с зарубежными коллегами. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе университета.
Исследователи проанализировали сведения об употреблении алкоголя в 204 странах, а также собрали данные за последние 30 лет по заболеваемости и смертности от алкоголя людей в возрасте от 15 до 95 лет, включая 22 наиболее часто встречающихся заболевания, связанные с употреблением алкоголя (диабет, цирроз печени, рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и др.).
"Алкоголь остается наиболее "противоречивой" жидкостью в истории человечества. Исследования по изучению влияния алкоголя на человека проводились и раньше. Однако уникальность нашего популяционного анализа в том, что мы, впервые так масштабно проанализировав данные по всему миру, представили не только однозначные риски употребления алкоголя, но и потенциально положительные механизмы. Сама химия метаболизма этанола хорошо базово изучена. Это наши печеночные элементы, алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназы — те ферменты, которые постадийно перерабатывают различные этапы метаболизма этанола. Однако, нам было важно проследить закономерности региона, возраста, пола людей и доз принимаемого алкоголя", — рассказал "Газете.Ru" доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.
Результаты анализа показали, что алкоголь в малых дозах приводил к некоторому улучшению показателей здоровья и значимому снижению риска смерти по сравнению с непьющими.
По мнению ученых, положительное воздействие может реализовываться через высшую нервную деятельность на примере стресс-протекции: в малых дозах алкоголь может снимать уровень стресса и тревожности, которые являются фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
В этом случае токсическое действие этанола нивелирует с его положительным действием через центральную нервную систему. Также исследователи допускают, что любое токсическое и потенциально вредное воздействие в целом имеет определенные лимиты и, если организм не превысил их, то внутренние резервы организма, реагируя на него, повышают адаптацию.
Кроме того, не исключено, что дело в гипогликемическом эффекте алкоголя - холестерин и липопротеин низкой плотности в определенных условиях начинают снижаться при воздействии этанола.
"Отдельные данные, объясняющие положительное влияние алкоголя на человека, были. Но они были единичными, разрозненными и не были описаны. Мы впервые, изучив такой большой срез данных, предложили механизмы, которые могли бы объяснить такое необычное явление. Стоит понимать, что речь идет про малые дозы, т.е. до 10 грамм этанола", — подчеркнул Плотников.