Ученые нашли молекулу, из-за которой возникает фиброз печени

Ученые из Мичиганского университета выявили молекулу NIK, отвечающую за развитие многих заболеваний печени, включая фиброз. Она стоит за безудержным ростом клеток желчных протоков внутри печени. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Communications.
"При болезнях печени происходит повреждение клеток желчных протоков. Печени приходится постоянно регенерировать новые клетки желчных протоков, которые иногда становятся неработоспособными и вызывают воспаление и образование рубцов", – объяснили ученые.
Используя генетически модифицированных мышей, исследователи удалили ген, отвечающий за выработку NIK внутри клеток желчных протоков, что решило проблему.
Кроме того, лечение обычных мышей с фиброзом печени ингибиторами NIK, которые блокируют действие молекулы, улучшило их состояние.
По словам ученых, обычно NIK способствует регенерации клеток желчных протоков в ответ на различные токсичные вещества, которые попадают в печень. Однако определенные вирусы или лекарства могут нарушить эту функцию и привести к чрезмерному росту и протоковой реакции, а также к выделению медиаторов воспаления, которые приводят к образованию рубцов.
Полученные результаты могут быть использованы для поиска возможной терапии определенного типа рака печени, называемого холангиокарциномой.