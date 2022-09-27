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53 минуты назад

Ученые нашли молекулу, из-за которой возникает фиброз печени

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Мичиганского университета выявили молекулу NIK, отвечающую за развитие многих заболеваний печени, включая фиброз. Она стоит за безудержным ростом клеток желчных протоков внутри печени. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые нашли молекулу, из-за которой возникает фиброз печени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"При болезнях печени происходит повреждение клеток желчных протоков. Печени приходится постоянно регенерировать новые клетки желчных протоков, которые иногда становятся неработоспособными и вызывают воспаление и образование рубцов", – объяснили ученые.

Используя генетически модифицированных мышей, исследователи удалили ген, отвечающий за выработку NIK внутри клеток желчных протоков, что решило проблему.

Кроме того, лечение обычных мышей с фиброзом печени ингибиторами NIK, которые блокируют действие молекулы, улучшило их состояние.

По словам ученых, обычно NIK способствует регенерации клеток желчных протоков в ответ на различные токсичные вещества, которые попадают в печень. Однако определенные вирусы или лекарства могут нарушить эту функцию и привести к чрезмерному росту и протоковой реакции, а также к выделению медиаторов воспаления, которые приводят к образованию рубцов.

Полученные результаты могут быть использованы для поиска возможной терапии определенного типа рака печени, называемого холангиокарциномой.

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