Ученые нашли молекулу, из-за которой возникает фиброз печени

По словам ученых, обычно NIK способствует регенерации клеток желчных протоков в ответ на различные токсичные вещества, которые попадают в печень. Однако определенные вирусы или лекарства могут нарушить эту функцию и привести к чрезмерному росту и протоковой реакции, а также к выделению медиаторов воспаления, которые приводят к образованию рубцов.