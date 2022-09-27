Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
2 часа назад

Депрессия старит организм быстрее курения

Газета.Ruиещё 2

Работа психологов из Стэнфордского университета и Китайского университета Гонконга показала, что такие психологические факторы, как чувство одиночества и депрессия, увеличивают биологический возраст человека примерно на 1,7 года.

Депрессия старит организм быстрее курения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование было опубликовано в журнале Aging-US. По словам ученых, эти чувства ускоряют процессы старения больше, чем курение и некоторые заболевания.

Люди, которые курят, по прогнозам, будут на 1,3 года старше своих некурящих сверстников, в то время как вступление в брак омолаживает примерно на семь месяцев.

К такому выводу ученые пришли, создав цифровую модель старения человека на основе данных, собранных у 4 846 взрослых в 2015 году в рамках исследования здоровья в Китае.

Сводка данных включала 16 биомаркеров крови, включая уровни холестерина и глюкозы, пол участников, их кровяное давление, индекс массы тела и показатели функции легких.

Затем команда сравнила хронологический возраст людей, предсказанный моделью, с их фактическим возрастом. Результаты показали разницу, в среднем, почти на 5-7 лет больше или меньше истинного возраста участников.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители