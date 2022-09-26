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1 час назад

Как мозг человека различает языки

Ferra.ruиещё 1

Чем мозг людей с зависимостями отличается от мозга остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Человеческие языки очень сложны. Поэтому в мозге сразу несколько областей отвечают за речь и понимание языка.

В мозге существуют отдельные части, которые призваны управлять речью и пониманием языка. Это зона Брока и зона Вернике соответственно. Кроме того, во всех этих процессах участвуют и многие другие области. В том числе кора головного мозга и гиппокамп.

Ряд недавних исследований показал, что у людей, которые знают сразу два языка, мозг особое внимание уделяет распределению нервных сигналов. Это происходит благодаря добавлению миелин, который изолирует нейроны. Также учёные полагают, что дополнительный миелин защищает в определённой степени от рассеянного склероза.

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