Чем мозг людей с зависимостями отличается от мозга остальных

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Человеческие языки очень сложны. Поэтому в мозге сразу несколько областей отвечают за речь и понимание языка.

В мозге существуют отдельные части, которые призваны управлять речью и пониманием языка. Это зона Брока и зона Вернике соответственно. Кроме того, во всех этих процессах участвуют и многие другие области. В том числе кора головного мозга и гиппокамп.