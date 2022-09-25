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1 час назад

​​Как поддерживать мозг в наилучшем состоянии

Ferra.ru

Ученые провели обзор исследований и выяснили, как поддерживать мозг на пике возможностей по мере старения.

​​Как поддерживать мозг в наилучшем состоянии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Ключами к нашей нервной системе являются серое и белое вещество », — говорит Хермундур Зигмундссон (Hermundur Sigmundsson), автор отчёта.

Серое вещество состоит из нервных клеток (нейронов) и дендритов, тогда как белое вещество способствует контакту между клетками. Если человек может поддерживать своё белое и серое вещество «в форме», его навыки мышления и память тоже должны функционировать без сбоев.

«Если вы хотите сохранить свой мозг в лучшем виде, есть три фактора», — добавляет профессор.

Вот они:
  • Физические упражнения
  • Социальная активность
  • Сильная увлеченность чем-то и хобби.
Наука,
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