​​Как поддерживать мозг в наилучшем состоянии

Ученые провели обзор исследований и выяснили, как поддерживать мозг на пике возможностей по мере старения.
«Ключами к нашей нервной системе являются серое и белое вещество », — говорит Хермундур Зигмундссон (Hermundur Sigmundsson), автор отчёта.
Серое вещество состоит из нервных клеток (нейронов) и дендритов, тогда как белое вещество способствует контакту между клетками. Если человек может поддерживать своё белое и серое вещество «в форме», его навыки мышления и память тоже должны функционировать без сбоев.
«Если вы хотите сохранить свой мозг в лучшем виде, есть три фактора», — добавляет профессор.