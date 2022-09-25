​​Как поддерживать мозг в наилучшем состоянии

Ученые провели обзор исследований и выяснили, как поддерживать мозг на пике возможностей по мере старения.

Серое вещество состоит из нервных клеток (нейронов) и дендритов, тогда как белое вещество способствует контакту между клетками. Если человек может поддерживать своё белое и серое вещество «в форме», его навыки мышления и память тоже должны функционировать без сбоев.