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2 часа назад

Ученые из Гарварда назвали неэффективными дорогостоящие процедуры при остеоартрите колена

Слово и Дело

Некоторые люди с остеоартритом колена проходят через дорогие и неэффективные процедуры перед заменой сустава, убеждены ученые из Гарвардской медицинской школы.

Ученые оценили эффект дорогих процедур при остеоартрите колена
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты проанализировали данные 24 тыс. пациентов. Самой частой лечебной процедурой оказались внутрисуставные инъекции стероидов. Она применялась в 54% случаев, сообщает The Journal of Bone & Joint Surgery.

Наиболее дорогостоящей опцией стали инъекции гиалуроновой кислоты. Несмотря на стоимость, к ним прибегли 13% пациентов, а к брейсингу или тейпированию — 8%.

Безоперационные процедуры перед заменой коленного сустава обошлись американским страховым компаниям в 2,4 млрд долл. за три года. Однако специалисты скептически отнеслись к подобным методам лечения и посоветовали задуматься об их целесообразности.

Наука,Гарвардский университет,
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