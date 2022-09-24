Ученые оценили эффект дорогих процедур при остеоартрите колена

Некоторые люди с остеоартритом колена проходят через дорогие и неэффективные процедуры перед заменой сустава, убеждены ученые из Гарвардской медицинской школы.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Специалисты проанализировали данные 24 тыс. пациентов. Самой частой лечебной процедурой оказались внутрисуставные инъекции стероидов. Она применялась в 54% случаев, сообщает The Journal of Bone & Joint Surgery.

Наиболее дорогостоящей опцией стали инъекции гиалуроновой кислоты. Несмотря на стоимость, к ним прибегли 13% пациентов, а к брейсингу или тейпированию — 8%.