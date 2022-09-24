Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
48 минут назад

Найдены жировые клетки-"оборотни" способствующие росту рака молочной железы

Ferra.ru

Жировые клетки, или адипоциты, растущие в непосредственной близости от раковых опухолей молочной железы, могут превращаться в другие типы клеток, способствующие росту опухоли, говорится в новом исследовании ученых Юго-Западного университета США.

Как жировые клетки-"оборотни" способствуют развитию рака груди
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports, могут привести к новым способам борьбы с раком молочной железы - заболеванием, которое ежегодно диагностируется у большого количества людей и ежегодно уносит жизни около 45 тыс человек.

"Мы выявили новые типы клеток, образованных адипоцитами, в молочной железе, которые являются благодатной почвой для инвазии и роста опухоли рака молочной железы", - сказал руководитель исследования Филипп Шерер, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины и клеточной биологии, сотрудник Комплексного онкологического центра имени Гарольда К. Симмонса.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители