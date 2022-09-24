Как жировые клетки-"оборотни" способствуют развитию рака груди

Жировые клетки, или адипоциты, растущие в непосредственной близости от раковых опухолей молочной железы, могут превращаться в другие типы клеток, способствующие росту опухоли, говорится в новом исследовании ученых Юго-Западного университета США.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports, могут привести к новым способам борьбы с раком молочной железы - заболеванием, которое ежегодно диагностируется у большого количества людей и ежегодно уносит жизни около 45 тыс человек.