Доказана эффективность генетически модифицированного вируса герпеса против рака

Работу провели ученые из Института исследования рака (Великобритания). В нем приняли участие 40 добровольцев, из них девять человек получали лишь экспериментальный препарат, представляющий собой ослабленную и модифицированную форму вируса герпеса. Среди них были больные раком кожи, пищевода и головного мозга, при этом один из них излечился от болезни полностью, а у двух других размер опухоли существенно уменьшился.