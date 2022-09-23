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1 час назад

Врачи доказали эффективность генетически модифицированного вируса герпеса против рака

Газета.Ru

Испытания терапии рака с помощью генетически модифицированного вируса герпеса прошли успешно. Об этом сообщает BBC.

Доказана эффективность генетически модифицированного вируса герпеса против рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работу провели ученые из Института исследования рака (Великобритания). В нем приняли участие 40 добровольцев, из них девять человек получали лишь экспериментальный препарат, представляющий собой ослабленную и модифицированную форму вируса герпеса. Среди них были больные раком кожи, пищевода и головного мозга, при этом один из них излечился от болезни полностью, а у двух других размер опухоли существенно уменьшился.

"Данный вирус герпеса эффективно борется с болезнью, уничтожая раковые клетки изнутри и блокируя определенный белок, известный как CTLA-4, чтобы запустить иммунную систему и заставить ее работать. Редко можно увидеть такие хорошие показатели ответа на ранних стадиях клинических испытаний, поскольку их основная цель — проверить безопасность лечения, и в них участвуют пациенты с запущенными формами рака, для которых существующие методы лечения перестали работать", - комментируют испытания авторы.

Медики планируют продолжать испытания на других пациентах, чтобы точно оценить эффективность подобной терапии.

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