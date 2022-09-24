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1 час назад

Нейробиологи выяснили, что у счастливых супругов синхронизируются мозговые волны

Газета.Ruиещё 1

Нейробиологи из Стэнфорда и Университета электронных наук и технологий Китая обнаружили, что для счастливых супружеских пар характерна синхронизация мозговых волн. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Science.

Ученые: У счастливых супругов синхронизируются мозговые волны
Фото: PexelsPexels

Ученые набрали в исследование гетеросексуальные пары из Китая, состоящие в браке не менее года. В контрольную группу включили случайные пары мужчины и женщин. Им был предложен ряд тестов на их личностные характеристики. Исследователи не обнаружили существенной связи между удовлетворенностью отношениями и возрастом, полом, продолжительностью брака или личностными качествами.

В поисках более точного способа прогнозирования семейного счастья исследователи просканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ во время просмотра роликов, связанных с браком и романтическими отношениями, либо во время просмотра фрагментов документальных фильмов о цветах, архитектуре или еде.

Пары, которые сообщили о более высоком уровне удовлетворенности своими отношениями, имели большую синхронизацию мозговых волн, особенно в зоне сети пассивного режима работы мозга. Высокая синхронизация наблюдалась лишь при просмотре видеороликов, связанных с браком.

В сравнении с контрольной группой у супружеских пар была более похожая активность мозга независимо от уровня удовлетворенности браком.

Нейронная синхронизация может означать, что два человека похожим образом обрабатывают информацию. Исследователи пока не могут точно сказать, была ли синхронизация вызвана счастливым браком или наоборот.

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