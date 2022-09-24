Ученые: У счастливых супругов синхронизируются мозговые волны

Нейробиологи из Стэнфорда и Университета электронных наук и технологий Китая обнаружили, что для счастливых супружеских пар характерна синхронизация мозговых волн. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Science.

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Ученые набрали в исследование гетеросексуальные пары из Китая, состоящие в браке не менее года. В контрольную группу включили случайные пары мужчины и женщин. Им был предложен ряд тестов на их личностные характеристики. Исследователи не обнаружили существенной связи между удовлетворенностью отношениями и возрастом, полом, продолжительностью брака или личностными качествами.

В поисках более точного способа прогнозирования семейного счастья исследователи просканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ во время просмотра роликов, связанных с браком и романтическими отношениями, либо во время просмотра фрагментов документальных фильмов о цветах, архитектуре или еде.

Пары, которые сообщили о более высоком уровне удовлетворенности своими отношениями, имели большую синхронизацию мозговых волн, особенно в зоне сети пассивного режима работы мозга. Высокая синхронизация наблюдалась лишь при просмотре видеороликов, связанных с браком.

В сравнении с контрольной группой у супружеских пар была более похожая активность мозга независимо от уровня удовлетворенности браком.