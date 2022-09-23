Вирус герпеса помог вылечить запущенные формы рака

Британские ученые предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями – с помощью вируса. Инфекционный агент заражает и убивает злокачественные клетки, облегчая тем самым состояние пациента, сообщает Sky News.

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Препарат представляет собой ослабленную и модифицированную форму простого герпеса. Он вводится прямо в опухоль и воздействует на нее двумя путями: проникает в раковые клетки и разрушает их, а также стимулирует иммунную систему.

В клинических испытаниях приняли участие около 40 человек. Некоторым делали только инъекцию вируса (RP2), другие получали в дополнение к ней лекарство ниволумаб.

Результаты показали, что у трех из девяти пациентов, которым делали только укол RP2, опухоли уменьшились. Улучшения также отметили у семерых из 30 участников «комбинированной» группы. У пациентов проявлялись побочные эффекты, такие как повышенная усталость, но они оказались не слишком сильными.

Ученые отметили, что новый способ открывает многообещающие перспективы для лечения редких и запущенных форм рака, при которых имеющиеся методы уже становятся бесполезны.

Так, у 39-летнего лондонского строителя Кшиштофа Войковски в 2017 году выявили рак слюнных желез. Операция и другие методы лечения не помогли, и в конце концов пациенту объявили, что медицина бессильна.