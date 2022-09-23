Ученые нашли новый метод лечения красной волчанки

Специалисты нашли метод перезагрузки иммунитета больного.

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Для лечения красной волчанки и других аутоиммунных заболеваний в будущем не потребуется лекарственная терапия. Ученые нашли новый способ, как вылечить больных этими заболеваниями.

Так, специалисты предложили использовать генетически измененные клетки, сообщает The Gardian. Новый метод получил название CAR-Т-клеточная терапия. Специалисты собирают Т-клетки больного, которые являются ключевым компонентом иммунной системы, и меняют их состав так, чтобы они атаковали только больные клетки. Затем Т-клетки вводят обратно в организм больного красной волчанкой.

Оказавшись в организме, видоизмененные клетки начинают бороться с В-клетками, в которых вырабатываются аутоантитела, атакующие здоровые органы и ткани.

Новый метод уже испробовали на четырех женщинах и одном мужчине с тяжелой формой волчанки. В результате у них наступила ремиссия, и больные обходились без лечения от 3 месяцев до полутора лет. Кроме того, ранее таким методом уже лечили онкологию.