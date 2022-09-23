Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
22 минуты назад

Ученые нашли новый метод лечения красной волчанки

runews24.ru

Специалисты нашли метод перезагрузки иммунитета больного.

Ученые нашли новый метод лечения красной волчанки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для лечения красной волчанки и других аутоиммунных заболеваний в будущем не потребуется лекарственная терапия. Ученые нашли новый способ, как вылечить больных этими заболеваниями.

Так, специалисты предложили использовать генетически измененные клетки, сообщает The Gardian. Новый метод получил название CAR-Т-клеточная терапия. Специалисты собирают Т-клетки больного, которые являются ключевым компонентом иммунной системы, и меняют их состав так, чтобы они атаковали только больные клетки. Затем Т-клетки вводят обратно в организм больного красной волчанкой.

Оказавшись в организме, видоизмененные клетки начинают бороться с В-клетками, в которых вырабатываются аутоантитела, атакующие здоровые органы и ткани.

Новый метод уже испробовали на четырех женщинах и одном мужчине с тяжелой формой волчанки. В результате у них наступила ремиссия, и больные обходились без лечения от 3 месяцев до полутора лет. Кроме того, ранее таким методом уже лечили онкологию.

Врачи считают, новый метод лечения поможет и при других аутоиммунных заболеваниях, например, при ревматоидном артрите, миозите и рассеянном склерозе.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители