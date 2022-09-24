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1 час назад

Калифорнийские ученые представили возможную вакцину от старения

runews24.ru

Ученые придумали, как сохранить молодость при помощи вакцины. Возможный вариант препарата представили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги из пяти стран мира.

Ученые представили возможную вакцину от старения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Разработка основана на стимуляции деления Т-клеток, которая позволяет иммунной системе эффективнее бороться с патогенами. В частности, специалисты выяснили, что Т-лимфоциты используют для поддержания своих хромосом теломеры антигенпрезентирующих клеток. При взаимодействии теломеры у антигенпрезентирующих клеток укорачиваются, а у Т-лимфоцитов напротив становятся больше. При этом мембранные пузырьки, выпускающие ядра антигенпрезентирующих клеток, помогают лимфоцитам наращивать концы хромосом.

Испытав открытие на мышах, ученые поняли, что иммунная система грызунов становится крепче и способна дольше сопротивляться патогенам.

Теперь ученые намерены использовать открытие для создания уникальной антивозрастной вакцины.

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