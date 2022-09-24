Ученые представили возможную вакцину от старения

Ученые придумали, как сохранить молодость при помощи вакцины. Возможный вариант препарата представили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги из пяти стран мира.

Разработка основана на стимуляции деления Т-клеток, которая позволяет иммунной системе эффективнее бороться с патогенами. В частности, специалисты выяснили, что Т-лимфоциты используют для поддержания своих хромосом теломеры антигенпрезентирующих клеток. При взаимодействии теломеры у антигенпрезентирующих клеток укорачиваются, а у Т-лимфоцитов напротив становятся больше. При этом мембранные пузырьки, выпускающие ядра антигенпрезентирующих клеток, помогают лимфоцитам наращивать концы хромосом.