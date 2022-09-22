Обнаружена мышца, которая активно сжигает глюкозу и жир

Икроножная мышца soleus, хотя и составляет всего 1% от массы тела, при правильной активации может делать большие вещи для улучшения метаболизма в остальном теле. Независимо от уровня физической активности человека, доказано, что слишком долгое сидение повышает риск сердечных заболеваний, диабета, слабоумия и многого другого.

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Исследование Гамильтона, опубликованное в журнале iScience, предполагает, что способность отжиманий на подошве поддерживать повышенный окислительный метаболизм для улучшения регуляции уровня глюкозы в крови более эффективна, чем любые популярные методы, которые в настоящее время рекламируются в качестве решения проблемы, включая физические упражнения, потерю веса и прерывистое голодание.

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Окислительный метаболизм - это процесс, в ходе которого кислород используется для сжигания метаболитов, таких как глюкоза или жиры в крови, но он частично зависит от непосредственных энергетических потребностей мышцы, когда она работает.

"Мы и не мечтали, что эта мышца обладает такими возможностями. Она всегда была внутри нашего тела, но никто до сих пор не изучал, как использовать ее для оптимизации нашего здоровья", - сказал профессор Гамильтон. "При правильной активации мышца soleus может повышать местный окислительный метаболизм до высокого уровня в течение нескольких часов, а не минут, и делает это, используя другую топливную смесь".

Биопсия мышц показала, что вклад гликогена в питание подошвенной мышцы был минимальным. Вместо расщепления гликогена подошва может использовать другие виды топлива, такие как глюкоза крови и жиры. Гликоген обычно является преобладающим типом углеводов, обеспечивающих мышечные упражнения.

Основываясь на многолетних исследованиях, Гамильтон и его коллеги разработали отжимание на подошве, которое задействует подошвенную мышцу иначе, чем при стоянии или ходьбе. Физическая активность направлена на то, чтобы подошва увеличивала потребление кислорода - больше, чем это возможно при других видах активности подошвы, и при этом была устойчива к усталости.