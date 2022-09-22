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48 минут назад

Вакцина, воздействующая на Е-клетки, может помочь замедлить процесс старения

FBM.ru

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего создала вакцину, которая, возможно, способна замедлить процесс старения у человека. Она воздействует на Т-клетки, стимулируя их деление, что позволяет иммунной системе более эффективно бороться с патогенами.

Вакцина, воздействующая на Е-клетки, может помочь замедлить процесс старения
Фото: FBM.ruFBM.ru

На процесс старения организма влияет множество факторов, среди которых, например, воспалительные процессы, возникающие в результате иммунного ответа на внедрение болезнетворных бактерий, а также повреждения.

В новой работе ученые обнаружили, что Т-лимфоциты используют теломеры антигенпрезентирующих клеток для поддержания своих хромосом. После этого взаимодействия теломеры антигенпрезентирующих клеток становятся короче, а теломеры Т-лимфоцитов – длиннее.

Мембранные везикулы, освобождающие ядра антигенпрезентирующих клеток, позволяют лимфоцитам наращивать концы своих хромосом. В экспериментах на лабораторных мышах исследователи вводили им лимфоциты с достроенными теломерами. Это заставило иммунную систему грызунов работать более активно и дольше и эффективнее противостоять патогенам. Ученые надеются, что через некоторое время им удастся создать эффективные вакцины против старения.

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