Вакцина, воздействующая на Е-клетки, может помочь замедлить процесс старения

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего создала вакцину, которая, возможно, способна замедлить процесс старения у человека. Она воздействует на Т-клетки, стимулируя их деление, что позволяет иммунной системе более эффективно бороться с патогенами.

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На процесс старения организма влияет множество факторов, среди которых, например, воспалительные процессы, возникающие в результате иммунного ответа на внедрение болезнетворных бактерий, а также повреждения.

В новой работе ученые обнаружили, что Т-лимфоциты используют теломеры антигенпрезентирующих клеток для поддержания своих хромосом. После этого взаимодействия теломеры антигенпрезентирующих клеток становятся короче, а теломеры Т-лимфоцитов – длиннее.