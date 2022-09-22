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2 часа назад

Сперматозоиды оказались способны сбиваться в стаи для продвижения к яйцеклетки

Газета.Ru

Объединение в стаи помогает сперматозоидам продвигаться через густую вагинальную и маточную слизь к яйцеклетке, пока одинокие гаметы не могут через нее пройти — такое открытие совершили биологи из аграрно-технического государственного университета Северной Каролины. Свою работу они опубликовали в журнале Frontiers in Cell and Development Biology.

Сперматозоиды оказались способны сбиваться в стаи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследовательская группа провела эксперименты с бычьими гаметами, которые похожи не человеческие. В ходе работы исследователи набрали в пробирку с коровьей цервикальной и маточной слизью 100 млн бычьих сперматозоидов в силиконовую пробирку. Затем они использовали шприцевой насос для создания потока.

По словам ученых, сперматозоиды, объединенные в группы, плыли по прямой траектории, успешно сопротивляясь потоку, когда отдельные гаметы сносило потоком. При этом в экспериментах не было замечено ни одного «ведущего» сперматозоида, за которым бы следовали остальные.

«Скорее, группы были очень динамичными, отдельные сперматозоиды регулярно присоединялись к скоплению и покидали его, меняя положение. Это напоминает то, как велосипедисты едут вместе в пелотоне, тогда они сталкиваются с меньшим сопротивлением воздуха. Это может быть механизм, который просто позволяет, по крайней мере, некоторым из гамет в конечном итоге попасть в маточные трубы. Иначе бы не добрался никто», — объяснили ученые.

Когда сперматозоиды достигают маточных труб, где жидкости не такие густые и менее подвижны, сперматозоиды разделяются и плывут раздельно. По словам ученых, полученные результаты открывают новые возможности для диагностики причин бесплодия.

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