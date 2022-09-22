Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Иммунолог Крючков рассказал, почему туберкулез становится неуязвимым

Моя Москва.онлайн

Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в рамках беседы с «Москвой 24» рассказал о том, что появление устойчивого к антибиотикам туберкулеза может быть связано с неправильным лечением этого заболевания.

Почему туберкулез становится неуязвимым
Фото: unsplash.comunsplash.com

Почему туберкулез устойчивый? Очень часто нарушается схема лечения. Приём препарата прерывается, хотя он не должен прерываться. Это тоже влияет. Вопрос в том, что сам по себе туберкулез развивается далеко не у всех, хотя заражение массовое. Должны создаться условия для того, чтобы туберкулезная палочка активизировалась в организме. Условия жизни очень важны. Насколько состояние здоровья у человека хорошее, насколько он правильно питается. Живёт ли он в нормальных условиях. Первое — не дать процессу активизироваться. Второй момент — при появлении симптомов активизации начать своевременную терапию, лечение, не заражать дальше других людей». — Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ».

Наука,Николай Крючков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители