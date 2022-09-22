Почему туберкулез становится неуязвимым

Почему туберкулез устойчивый? Очень часто нарушается схема лечения. Приём препарата прерывается, хотя он не должен прерываться. Это тоже влияет. Вопрос в том, что сам по себе туберкулез развивается далеко не у всех, хотя заражение массовое. Должны создаться условия для того, чтобы туберкулезная палочка активизировалась в организме. Условия жизни очень важны. Насколько состояние здоровья у человека хорошее, насколько он правильно питается. Живёт ли он в нормальных условиях. Первое — не дать процессу активизироваться. Второй момент — при появлении симптомов активизации начать своевременную терапию, лечение, не заражать дальше других людей». — Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ».