Какая вода провоцирует преждевременное старение

Российские ученые выяснили, что попадание в организм соединений кремния в составе питьевой воды или биологически активных добавок (БАД) может вызвать системное воспаление и запустить процесс преждевременного старения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ).

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Кремний – второй химический элемент (после кислорода) по распространенности в земной коре. Его соединения содержатся во всех тканях животных, человека и растений, а также в составе многих минералов. Силикаты можно найти во всех породах, водах и почвах, откуда они попадают в живые организмы.

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По словам исследователей из БФУ и Чувашского государственного университета имени Ульянова, существуют так называемые «кремневые провинции» – местности, где раньше находились древние моря. На данных территориях концентрация кремния в природных водах превышает 12 мг/л, что еще недавно соответствовало верхней границе нормы – с 2021 года она увеличилась в два раза. Например, такие районы есть в Чувашии, где и были начаты наблюдения. Кроме того, в последнее время широкую популярность приобрели БАДы и обогащение питьевой воды силикатами.

Ученые изучили влияние воды, обогащенной солями кремния, на организмы животных. Выяснилось, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и оказывает системное действие на организм.

«Ежедневное поступление кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л, если пить по потребности, через несколько месяцев инициирует иммунологическое воспаление и ускорит естественное старение организма», – заявила доцент кафедры фундаментальной медицины Медицинского института БФУ, кандидат медицинских наук Валентина Гордова.

Она отметила, что в англоязычной научной литературе существует термин «inflammaging» – старение, вызванное системным воспалением. Российским ученым удалось найти одну из его причин.

Гордова добавила, что остановить запущенное на клеточном уровне системное воспаление при современном развитии медицины невозможно.