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25 минут назад

Врачи создали гель на основе желатина для лечения аневризмы

Газета.Ru

Врачи из Института биомедицинских инноваций Терасаки разработали гидрогель на основе желатина для лечения аневризмы. Работа опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Врачи создали гель на основе желатина для лечения аневризмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аневризмой называют расширение сосуда. Такое состояние требует немедленного хирургического вмешательства, так как растягивание стенки сосуда может привести к его разрыву. Обычно лечение направлено на временную остановку кровотока в пораженном сосуде, чтобы дать ему время для восстановления.

Разработанный авторами гидрогель для инъекционного введения (STH) продемонстрировал высокую прочность и способность сохранять структуру даже при сильном потоке жидкости. Пульсирующий поток крови не разрушает гидрогель на фрагменты, которые могут закупорить другие сосуды. При воздействии давления гидрогель становится мягче, когда силу перестают прикладывать — снова затвердевает. Новый препарат состоит из материала на основе желатина с добавлением наночастиц для усиления способности разжижаться при сдвиге.

Тесты показали, что гидрогель не вызывает повреждения эритроцитов или клеток окружающих тканей.

Существующие методы временного ограничения кровотока в сосуде с аневризмой включают введение в сосуд спиралей из платины или нержавеющей стали, но для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование. Некоторые блокирующие кровоток вещества, которые затвердевают после введения в сосуд, могут вызывать токсическое действие и некроз в окружающих тканях.

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