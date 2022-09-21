Ученые определили, какой запах человека привлекает опасных комаров

Американские ученые установили, какой именно запах привлекает комаров, распространяющих лихорадку Зика, лихорадку денге и желтую лихорадку, сообщает Phys.org.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Команда исследователей под руководством Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила, что сочетание углекислого газа и двух химических веществ, 2-кетоглутаровой и молочной кислот, вызывает самый привлекательный для комаров запах. Речь идет именно о комарах вида Aedes aegypti — переносчиков вируса Зика, а также вирусов чикунгуньи, денге и желтой лихорадки. Эти комары появились в Африке, но распространились в тропические и субтропические регионы по всему миру, включая США.

Комары используют различные сигналы, чтобы определить местонахождение своих жертв, включая углекислый газ, зрение, температуру и влажность. Но ключевым фактором для них является именно запах кожи.

«Комары садятся на визуально нечеткие цели, от которых исходит этот запах. Причем цели не связаны с теплом или влагой», — отметил энтомолог Ринг Карде.

По словам ученых, состав «комариной» смеси не был обнаружен раньше из-за сложности профиля человеческого запаха и незначительного количества этих соединений, присутствующих в поте. Хотя еще с 1968 года было известно, что отдельные ингредиенты привлекают кровососущих насекомых — например, молочная кислота.

Любопытно, что исследователи извлекли сложное соединение из собственного пота — чтобы «собрать» запах, одному из энтомологов пришлось набить стеклянными бусинками носки и ходить в них четыре часа. Химические вещества выделили из пота, отложившегося на бусинках, и проверили реакцию комаров на них.