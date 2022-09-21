Неврологи предложили лечить психические расстройства электростимуляциями в мозг

Кардиостимуляторы, установленные в мозг, помогут пациентам с обсессивно-компульсивным расстройством, считают неврологи из Медицинского колледжа Бейлора. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Neurology.

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Исследователи изучили 30 исследований по использованию электростимуляции для лечения ОКР, в которых приняли участие 350 взрослых с тяжелыми случаями заболевания. Анализ показал, что у добровольцев, получавших электростимуляции, впоследствии было вдвое меньше симптомов после операции по сравнению с дооперационным периодом.

По их словам, электрические импульсы будут подавлять симптомы психического расстройства, в том числе навязчивые и пугающие мысли. Подобное лечение успешно применяется в борьбе с болезнью Паркинсона. Дело в том, что, воздействуя электрическими импульсами на определенные части мозга, врачи могут подавлять любые аномальные паттерны возбуждения клеток мозга.