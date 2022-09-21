Ученые нашли новую причину ожирения

Диета с высоким содержанием сахара нарушает микробиом кишечника, что приводит к ожирению, истощая важнейшие иммунные клетки. К такому выводу пришли иммунологи из Колумбийского университета, опубликовавшие свою работу в журнале Cell.

Ученые обнаружили, что кормление мышей продуктами с высоким содержанием сахаров – сахарозы и мальтодекстрина – вызывало гибель специфических сегментированных нитевидных бактерий (SFB) в кишечнике мышей.

Внезапная потеря SFB вызвала цепную реакцию в кишечнике мыши, которая в конечном итоге изменила способ усвоения пищевых жиров, что привело к ожирению. Кроме того, это также привело к развитию симптомов метаболического синдрома, в том числе высокому кровяному давлению, высокому уровню сахара в крови и резистентности к инсулину.

По словам ученых, если последующие исследования покажут аналогичные тенденции у людей, это может в конечном итоге привести к разработке новых методов лечения метаболических заболеваний. SFB защищает организм от метаболического синдрома и избыточного веса.

Бактерии "разговаривают" с иммунной системой, стимулируя выработку определенного типа иммунных клеток, называемых Th17. Эти иммунные клетки выделяют белки, которые воздействуют на слизистую оболочку кишечника, предотвращая всасывание лишнего жира через ткани в кровоток.