Растительный препарат от сахарного диабета создали в Москве

Новый препарат против диабета создали московские ученые. Он не имеет аналогов в мире, зато имеет растительные корни в прямом смысле слова, передает корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

Фото: Мир24 Мир24

В Ботсад Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений просто так с улицы не попадешь. Здесь хранится генофонд самых редких и краснокнижных растений России. На счету местных ученых десятки патентов на различные препараты, и теперь их копилка пополнится еще одним. Из четырех растений здесь создали лекарство от сахарного диабета. В составе: трава пустырника, листья брусники, корни и корневища девясила и плоды шиповника.

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«Плоды шиповника содержат провитамины и витамины, макро и микроэлементы. Это препятствует ожирению и возникновению сахарного диабета», – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Ботанический сад» Елена Бабаева.

Почти бесшумно в лаборатории рождается сенсация. Особые условия нужны для создания особого препарата, которым будут лечить сахарный диабет второго типа.

«Разработка лекарственного препарата началась у нас в 2018 году. И за четыре года нашим ученым удалось создать растительную композицию, состоящую из четырех растений, которые исключительно произрастают на территории Российской Федерации», – рассказала доктор фармацевтических наук, главный научный сотрудник экспериментально-технологического института ФГБНУ ВИЛАР Марина Джавахян.

Процесс создания лекарств долгий и сложный. Сначала ученые должны подобрать растения, в которых сочетаются фармакологические свойства снижения глюкозы. Затем сотрудники отдела института ВИЛАР объединяют сырье в одной колбе и выпаривают из того, что получилось, лишнюю воду под воздействием ультразвука. Далее жидкость отправляется в другую лабораторию на контроль качества.

Чтобы проверить качество будущего лекарства, на другом этаже НИИ ВИЛАР работает Центр химии и фармацевтической технологии.

«Мы получили от коллег этот вариант сбора, и мы проводили разработку методики контроля качества биологически активных веществ в данном сборе», – рассказала руководитель Центра химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР Ольга Сайбель.

Доклинические исследования проводятся здесь же. В Научно-исследовательском институте есть специальная лаборатория. Испытания показали высокую эффективность препарата. С помощью этих тестов ученые подобрали оптимальный состав будущего лекарства.

«Данная работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования, а уникальность разработанного средства подтверждает полученный нами патент», – рассказала доктор медицинских наук, заведующий отделом экспериментальной фармакологии ФГБНУ ВИЛАР Екатерина Ферубко.

Заболеваемость сахарным диабетом населения планеты вызывает серьезные опасения ученых. Более полумиллиарда человек сейчас страдают этим недугом. И эти цифры с каждым годом растут. Само заболевание делится на два типа. Первым страдают около 10% заболевших, чья поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Второй тип не зависит от этого гормона, но более распространен и получил неофициальный статус «болезни цивилизации».

«Связан он с тем, что ткани отделяют чувствительность к инсулину, клетки перестают на него реагировать, и концентрация глюкозы в крови растет», – отметила кандидат биологических наук, руководитель Центра доклинических исследований ФГБНУ ВИЛАР Ирина Лупанова.