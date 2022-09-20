Создан микроскоп для осмотра мозга без вскрытия черепа

Корейские учёные изобрели очень необычный микроскоп. С его помощью можно создавать трёхмерные изображения нейронной сети с высоким разрешением без трепанации.

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В основу новинки легла голографическая технология. Исследователи разработали метод предпочтительного выбора однократно рассеянных волн, используя тот факт, что они имеют схожие формы отражения даже при попадании света под разными углами.

При этом в своём проекте специалисты использовали достаточно сложный алгоритм, а также числовую операцию, анализирующую искажения и интерференцию между различными волнами света.