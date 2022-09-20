Почему синантропные мухи опасны для здоровья человека

Новое исследование Массачусетского университета в Амхерсте, касающееся синантропных мух — или не кусающихся мух, которые живут с нами, – утверждает, что нужно уделять им гораздо больше внимания как переносчикам болезней. В то время как эпидемиологи сосредоточили свое внимание на кусачих мухах, которые могут распространять болезни, передавая зараженную кровь от хозяина к хозяину, оказывается, что то, что отрыгивают некусающиеся мухи, представляет гораздо больший риск для здоровья человека.

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“Я работаю над синантропными мухами с 1960-х годов, когда был аспирантом, – рассказывает Джон Стоффолано, профессор энтомологии в Стокбриджской школе сельского хозяйства UMass Amherst и автор новой статьи, которая недавно появилась в журнале Insects. – И синантропные мухи в значительной степени игнорировались. Мухи, питающиеся кровью, оказались в центре внимания, но мы должны обратить внимание на тех, кто живет среди нас, потому что они получают питательные вещества от людей и животных, которые выделяют патогенные микроорганизмы в своих слезах, фекалиях и ранах”.

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В течение дня, жужжа в вашем доме и вне его, она может питаться разнообразной пищей: трупами, экскрементами животных, гниющим мусором и быстрыми походами в канализационный буфет. Каждый раз, когда она питается, она наполняет свой урожай.

“Урожай похож на бензобак, – говорит Стоффолано, – место для хранения пищи, прежде чем она попадет в пищеварительный тракт, где она превратится в энергию для мухи. Поскольку урожай — это место для хранения, а не для переваривания, в нем очень мало пищеварительных ферментов или антимикробных пептидов, которые нейтрализуют большинство патогенов. Таким образом, непреднамеренно урожай также становится местом хранения болезнетворных патогенов”.

Когда муха затем взлетает, урожай заполнен, скажем, свежими собачьими экскрементами, оставленными на тротуаре, она избавляется от избытка воды в своем урожае, “пузырясь” или извергая воду, запотевая все, с чем она соприкасается. Допустим, та же самая муха залетает в ваше окно и садится на сэндвич, который вы готовите. Перед тем, как откусить кусочек от мясорубки, она срыгивает часть того, что осталось от ее урожая, прямо на продукты. Вместе с содержимым урожая попадают любые болезнетворные патогены, которые мухи проглатывают ранее.

Поскольку мух выращивают в одном из котлов, где микробы вырабатывают устойчивость к антибактериальным препаратам, то, что попадает на пищу человека, может плохо поддаваться обычной обработке.

И все же, как указывает Стоффолано, мы до сих пор не знаем многих основ об этих мухах. Насколько устойчивы иммунные системы, например, у разных синантропных мух? Высиживают ли мухи и способствуют ли росту вредных патогенов в их кишечнике, или они просто переносят болезни с места на место? Самки или самцы мух лучше переносят патогенные микроорганизмы? Как объемы урожая варьируются в зависимости от вида?