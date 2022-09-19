Ученые нашли потенциальный путь терапии астмы

Российские ученые уточнили клеточные механизмы возникновения астмы. Результаты открывают новые перспективы для эффективной терапии заболевания. Результаты опубликованы в журнале Life.

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Бронхиальная астма может возникать по нескольким причинам. Ключевую роль в развитии заболевания могут играть бактерии, которые живут в легких и кишечнике пациента. Если микробиота нарушается, это вызывает негативные последствия для иммунитета и может провоцировать заболевания. При этом детали связи астмы, иммунитета и микробиоты ученым пока не известны. Понимание этих процессов поможет лечить астму, а не только бороться с ее симптомами.

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«Множество лекарств помогают контролировать приступы астмы, но эффективной терапии все еще не существует. Поэтому выявление причин астмы и ее профилактика остаются актуальной задачей. Бактериальные компоненты, образующиеся при деградации комменсальной микрофлоры, необходимы для нормального развития иммунной системы и формирования адекватного иммунного ответа», — рассказала Светлана Гурьянова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и общей генетики РУДН.

Объектом исследования биологи выбрали два ключевых компонента клеточной стенки бактерий — липополисахариды (ЛПС) и мурамилдипептид (МДП). Эти низкомолекулярные биорегуляторы взаимодействуют с рецепторами, в результате чего и формируется иммунный ответ — баланс воспалительных и противовоспалительных процессов. Нарушение этого взаимодействия приводит к патологиям — хроническому воспалению, аутоиммунным и аллергическим реакциям, астме.

Для исследования ученые ввели лабораторным мышам альбумин, чтобы смоделировать симптомы астмы. Животных разделили на 6 групп и ввели в разных комбинациях альбумин, ЛПС и МДП, а затем сравнили состояние бронхов. Введение ЛПС и МДП в 1,5-2 раза повысило содержание клеток, которые отвечают за иммунную реакцию: макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и эозинофилов. При этом если многократно вводить в низких концентрациях ЛПС и МДП до введения альбумина, то уровень этих клеток снижается.