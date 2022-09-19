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1 час назад

Ученые узнали, из-за чего может возникнуть раннее слабоумие

Ferra.ruиещё 1

Ученые узнали, почему болезни Альцгеймера и Паркинсона могут возникать у относительно молодых людей.

Ученые узнали, из-за чего может возникнуть раннее слабоумие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В частности, учёных интересовало: есть ли связь между перенесёнными инфекционными заболеваниями и риском развития нейродегенеративных болезней. Авторы сосредоточились на болезни Альцгеймера (292 тысячи пациентов), болезни Паркинсона (почти 104 тысячи человек) и боковом амиотрофическом склерозе (около 10 тысяч пациентов). Пациентов сравнивали со здоровыми людьми.

Оказалось, что риск болезней Альцгеймера и Паркинсона был повышен у людей, у которых в течение 5-20 лет до постановки этих диагнозов были госпитализации по поводу инфекций. Причём характер инфекции не имел значения.

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