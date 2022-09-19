В России создали искусственную зубную эмаль тверже натуральной

Российские ученые придумали способ получения минерализованных структур, схожих с зубной эмалью. Статья об этом опубликована в Results in Engineering.
Зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом теле, поскольку должна хорошо противостоять истиранию и давать способность грызть твердую пищу. При этом человеческая эмаль регенерирует очень медленно, а в случае кариеса и вовсе нарушает свою целостность без шансов на естественное восстановление.
Павел Середин из Уральского федерального университета и его коллеги смогли получить искусственную эмаль, структура которой почти идентичная натуральной, а твердость выше. Прочность натуральной эмали обеспечивает минерал гидроксиапатит, и именно с выращиванием структур из них экспериментировали ученые.
Полученный материал наносили на поверхность живого зуба, после чего исследовали формирование минерализованного слоя с помощью электронного и атомного силового микроскопов, а также рамановской спектроскопии. В результате выяснилось, что материал образует слой толщиной 300-500 нанометров, со множеством кристаллов, расположенных идентично структуре природной зубной эмали. Авторы надеются, что их разработку можно будет использовать для лечения зубов пациентов.