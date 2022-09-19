Установлены причины дисфункции головного мозга у людей с болезнью Гентингтона

Неврологи из Корейского института науки и технологий в Сеуле обнаружили снижение функции белка, критически важного для синаптической функции, у пациентов с болезнью Гентингтона. Работа опубликована в журнале Acta Neuropathologica.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Болезнь Гентингтона — наследственное прогрессирующее заболевание головного мозга, основным внешним клиническим проявлением которого являются непроизвольные движения рук, ног, туловища, нередко мимических мышц лица, которые могут сопровождаться нарушениями настроения и поведения, а также памяти и мышления.

Известно, что такие симптомы вызваны разрушением клеток головного мозга в полосатом теле из-за нарушений, возникающих в синапсах, имеющих решающее значение для правильного функционирования мозга. Однако конкретный механизм, лежащий в основе дисфункции головного мозга, был неизвестен. Исследовательская группа обнаружила значительное снижение активности белков фокальной адгезионной киназы (FAK), которые играют важную роль в подвижности аксонов и правильное формирование синапсов в тканях головного мозга.