Как человечество сможет продлить себе жизнь в ближайшие годы

Многие из нас мечтают о долголетии. И эти мечты неслучайны, ведь ученые прямо сейчас активно работают над уникальными разработками, которые уже в недалеком будущем помогут людям продлить их жизнь. Подробнее о тех разработках, которые могут появиться в ближайшие пять лет – в материале "Рамблера".
В данный момент ученые занимаются активной расшифровкой и анализом генома людей, которые живут 110 лет и более. Если исследователям удастся разобраться в причинах долголетия, то не исключено, что у них появится возможность включать и отключать гены, отвечающие за долгую жизнь.
Уже разрабатываются и весьма скоро должны быть представлены вакцины на основе технологии мРНК, которая доказала свою эффективность по профилактике осложнений COVID-19. Данные прививки помогут в борьбе с меланомой, колоректальным раком, раком простаты, груди и другими онкологическими недугами.
Избыточная масса тела может сократить жизнь человека на 5-20 лет. Чтобы снизить число людей, страдающих ожирением, ученые разработали препараты, которые помогут быстро сбросить вес. Одно из этих лекарств, которое сейчас находится в процессе клинических испытаний, показало себя эффективно: за 68 недель испытуемые потеряли до 15% массы тела.