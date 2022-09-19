Как человечество сможет продлить себе жизнь в ближайшие годы

Многие из нас мечтают о долголетии. И эти мечты неслучайны, ведь ученые прямо сейчас активно работают над уникальными разработками, которые уже в недалеком будущем помогут людям продлить их жизнь. Подробнее о тех разработках, которые могут появиться в ближайшие пять лет – в материале "Рамблера".

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Генетические маркеры долгожительства

В данный момент ученые занимаются активной расшифровкой и анализом генома людей, которые живут 110 лет и более. Если исследователям удастся разобраться в причинах долголетия, то не исключено, что у них появится возможность включать и отключать гены, отвечающие за долгую жизнь.

Прививки от рака

Уже разрабатываются и весьма скоро должны быть представлены вакцины на основе технологии мРНК, которая доказала свою эффективность по профилактике осложнений COVID-19. Данные прививки помогут в борьбе с меланомой, колоректальным раком, раком простаты, груди и другими онкологическими недугами.

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