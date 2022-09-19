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2 часа назад

Ученые создали сверхпрочную искусственную эмаль для зубов

Мир24иещё 1

Российские ученые из Уральского федерального университета вместе с коллегами из Египта создали новое стоматологическое покрытие, более прочное, чем естественная эмаль. Основой для материала стал минерал гидроксиапатит, сообщает Engineering.

Ученые создали сверхпрочную искусственную эмаль для зубов
Фото: unsplashunsplash

Гидроксиапатит является основным компонентом костей и минерализованных тканей и людей и животных. В ходе лабораторных опытов ученые изменили его состав, чтобы добиться улучшенных свойств.

Так, в соединение добавили комплекс аминокислот, которые способствуют восстановлению костных и мышечных структур. В их число входят, в частности, лизин и аргинин.

В результате ученые получили минерализованный слой со свойствами, напоминающими основной компонент натуральной эмали. Его нанесли на здоровые зубы, чтобы проверить, как он связывается с зубной тканью.

Свойства нового покрытия исследовали с помощью комплекса научных методов: химической визуализации, эмиссионной электронной и атомно-силовой микроскопии. Результаты показали, что толщина слоя составляет 300-500 нанометров, а нанокристаллическая структура соответствует структуре кристаллов апатита в натуральной эмали.

«Мы также обнаружили, что разработанный слой гидроксиапатита обладает повышенной нанотвердостью, которая превышает таковую у натуральной эмали», – пояснил автор исследования Павел Середин.

Ученые отметили, что новое покрытие помогает восстановить эмаль, пострадавшую вследствие эрозии или истирания. В будущем, вероятно, оно сможет залечивать трещины и изломы.

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