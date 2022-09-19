Как прививка от гриппа влияет на вероятность инсульта

В то время как одни ежегодно вакцинируются от гриппа, другие, напротив, избегают прививок. При этом не так давно ученые выяснили, что прививки против гриппа могут быть полезны и в борьбе с другим серьезным недугом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Испанские ученые провели обсервационное исследование, в котором приняли участие около 86 тысяч человек старше 40 лет. Об этом сообщает Science Daily.

Более 14 тысяч добровольцев перенесли ишемический инсульт. Остальные же с данным недугом не сталкивались.

Эксперты выяснили, кто прививался от гриппа хотя бы за две недели до инсульта, после чего сопоставили факторы возраста и других заболеваний. Скорректировав полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что у вакцинированных пациентов вероятность развития инсульта на 12% ниже. Вместе с тем вакцина от пневмонии такого эффекта не показала.