Как вирусы могут "следить" за человеком

Существуют вирусы, которые нападают на клетки организма не сразу, а через определённое время. Один из примеров такого вируса - ВИЧ. Причём учёные до сих пор изучают, какого же момента дожидается на самом деле этот вирус перед атакой.

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Вирус ВИЧ убивает клетки организма далеко не сразу же, как только попадает к человеку. Этот вирус просто «затаивается» в хромосомах и ожидает подходящего момента, чтобы дать сигнал клетке создать свои копии и заражать остальные иммунные клетки.

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Хотя вопрос о том, что это за подходящий момент, ещё изучается, исследования показывают, что вирусы ведут себя довольно «вдумчиво» в плане нападения на клетки. В процессе эволюции некоторые вирусы приобрели довольно сложные механизмы принятия решений. К примеру, некоторые вирусы предпочтут вообще покинуть клетку, если в ней образуется повреждение ДНК.

По-другому вирусы, поражающие бактерии, называются бактериофагами, или фагами. Вообще такие вирусы используются специалистами для лечения бактериальных инфекций, против которых антибиотики бесполезны. Кроме того, бактериофаги контролируют количество бактерий в природе.

Лучше всего на сегодня исследователи изучили такой бактериофаг, как лямбда. Когда этот вирус попадает в бактериальную клетку, он принимает решение: сразу же уничтожить эту клетку или интегрироваться в хромосому клетки. При выборе последнего варианта лямбда безвредно размножается каждый раз, когда бактериальная клетка делится.

Во время ожидания лямбда также использует белок CI, благодаря которому она обнаруживает признаки повреждения ДНК в бактериальной клетке. Если повреждения всё-таки найдутся, то это значит, что такая клетка будет бесполезна для лямбды. В результате лямбда копирует саму себя и вырывается из клетки, чтобы найти неповреждённые клетки.

Некоторые бактериофаги действуют по-другому. Вместо того чтобы собирать данные при помощи белков, они просто подключаются к собственному датчику повреждения ДНК заражённой клетки - LexA. Если повреждение ДНК будет в этом случае обнаружено, то LexA просто активирует гены репликации и уничтожения клетки. Другими словами, клетка как бы совершит самоубийство, а бактериофаг сможет в это время сбежать.

В рамках недавнего исследования учёные выяснили, что определённые группы бактериофагов могут подключаться ещё и к белку CtrA. Эксперты полагают, что фаги используют CtrA, чтобы понять, когда рядом будет достаточное количество бактерий с пили и жгутиками (особыми бактериальными придатками), чтобы заразить их.

Существуют также фаги, заражающие бактерии Bacillus. Эти бактериофаги создают небольшую молекулу каждый раз, когда заражают клетку. Бактериофаги способны при помощи этой молекулы подсчитывать, сколько вокруг них носителей фаговых инфекций, и уничтожать клетки только тогда, когда носителей довольно много.