Раскрыто влияние упражнений на психическое здоровье

Ученые Дартмутского колледжа раскрыли, что различные физические упражнения по-разному влияют на когнитивные способности и психическое здоровье. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 113 пользователей Fitbit, которые выполнили серию тестов на память, ответили на вопросы о психическом здоровье, а также сообщили о своей физической форме за предыдущий год. Данные включали ежедневное количество шагов, среднюю частоту сердечных сокращений, время, которое было потрачено на тренировки, и другую собранную информацию в течение полного календарного года.

Два набора когнитивных тестов были направлены на проверку «эпизодической» памяти — типа памяти, который используется для запоминания автобиографических событий. Другой набор задач был разработан для проверки «пространственной» памяти, которая связана с запоминанием мест. Последний набор тестов проверял «ассоциативную» память — способность запоминать связи между понятиями или другими воспоминаниями.

Специалисты ожидали, что более активные люди будут иметь лучшие показатели памяти и психического здоровья, однако результат оказался сложнее. Участники, которые часто тренировались с умеренной интенсивностью, как правило, лучше справлялись с задачами на эпизодическую память, в то время как участники, которые часто тренировались с высокой интенсивностью, лучше справлялись с задачами на пространственную память. Малоподвижные участники, которые редко тренировались, как правило, хуже справлялись с задачами на пространственную память.