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33 минуты назад

Ученые изобрели препарат, который заменит физические нагрузки

Мир24иещё 1

Японские ученые разработали таблетки, которые могут заменить физическую активность. Они могут помочь людям, которые в силу состояния здоровья не способны заниматься спортом, сообщает портал EurekAlert.

Ученые изобрели препарат, который заменит физкультуру
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что экспериментальный препарат был успешно опробован на мышах и он показал превосходный результат, схожий по эффекту с последствиями физической нагрузки. Лекарство активизирует те же сигнальные пути и при этом способствует укреплению костно-мышечного аппарата.

Представители науки разработали систему скрининга лекарств и определили соединение локамидазол (производное аминоиндазола), которое обладает свойствами стимулировать рост мышечных и костеообразующих клеток и при этом подавлять рост остеокластов, разрушающих костную ткань.

Пероральное введение препарата грызунам показало, что у животных укреплялись мышцы, развивалась их сила, а также ускорялся процесс формирования костей, а процесс разрушения костной ткани не имел сильного выражения.

Ученые намерены продолжить исследования и оценить потенциал лекарства против старческой немощи у человека.

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