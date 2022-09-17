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2 часа назад

Ученые создали датчик, который позволит измерить размер опухоли

runews24.ru

Ученые из Стэнфордского университета создали «рюкзак» для мыши, который автоматически отслеживает размер подкожных опухолей. Устройство сократит срок проверки лекарств от рака на животных.

Создан датчик, который позволит измерить размер опухоли
Фото: runews24.rurunews24.ru

По информации журнала Science Advances, устройство можно прикрепить к коже для измерения размера опухолей. Девайс измеряет размер опухоли с точностью до 10 микрон.

Датчик устройства сделан из гибкого полимера, напоминающего кожу. Внутри находится слой золота. Если опухоль под кожей растет, этот слой растягивается, на нем образуются микротрещины. Этот процесс обратим, можно отслеживать и уменьшение опухоли.

Разработку можно применять в оценке эффективности лекарств от рака. Обычно в экспериментах на мышах используются металлические штангенциркули, однако они имеют большую погрешность. С помощью нового устройства можно измерять размер опухоли непрерывно.

Устройство можно использовать повторно, а сборка стоит около 60 долларов. Новинка может ускорить, автоматизировать и удешевить разработку лекарств от рака.

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