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1 час назад

Эксперты выяснили влияние плохих новостей на здоровье

Мир новостей

В эксперименте приняли участие 1000 человек, 16,5% из них заявили, что из-за неприятных новостей у них повышался уровень стресса и ухудшалось самочувствие. При этом многие респонденты признались, что у них возникало навязчивое желание продолжать читать именно плохие новости, несмотря на их угнетающее воздействие.

Эксперты выяснили влияние плохих новостей на здоровье
Фото: Мир новостейМир новостей

Как выяснил профессор Техасского технологического университета Брайан Маклафин, 24-часовое изучение новостей может вызвать у некоторых людей состояние «повышенной возбудимости», когда весь мир видится «темным и опасным местом».

По словам еще 27% опрошенных, их состояние после просмотра плохих новостей было «умеренно проблемным».

Авторы исследования также отметили, что больше половины участников эксперимента не испытывали влияния или испытали минимальное влияние на здоровье плохих новостей. Но среди тех, кто остро реагировал на «проблемные новости», 74% говорили о наличии сложностей психического характера, а 61% - о физических проблемах со здоровьем.

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