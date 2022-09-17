Эксперты выяснили влияние плохих новостей на здоровье

В эксперименте приняли участие 1000 человек, 16,5% из них заявили, что из-за неприятных новостей у них повышался уровень стресса и ухудшалось самочувствие. При этом многие респонденты признались, что у них возникало навязчивое желание продолжать читать именно плохие новости, несмотря на их угнетающее воздействие.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Как выяснил профессор Техасского технологического университета Брайан Маклафин, 24-часовое изучение новостей может вызвать у некоторых людей состояние «повышенной возбудимости», когда весь мир видится «темным и опасным местом».

По словам еще 27% опрошенных, их состояние после просмотра плохих новостей было «умеренно проблемным».