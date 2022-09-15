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2 часа назад

Здоровые десны способствуют восстановлению после инфаркта

Газета.Ru

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что стоматологическая помощь способствует быстрому выздоровлению после инфаркта. Исследование опубликовано в Journal of the American Dental Association.

Здоровые десны способствуют восстановлению после инфаркта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые рассмотрели данные 2370 пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в 2017 году. Оказалось, что те из них, кто получал пародонтологическую помощь и/или проходил профессиональную чистку зубов в течение 2016–2018 годов, быстрее выписывались из больницы и реже обращались повторно.

При этом не имело значения, посещали ли пациенты стоматолога регулярно, или проходили интенсивное лечение из-за имеющихся проблем. Авторы подчеркнули, что не обнаружили связи между заболеваниями пародонта и частотой инфарктов, по подтвердили, что существует связь между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья.

Медицинская помощь в целом и стоматология часто разделены. Ученые считают, что их выводы показывают важность объединения общей и стоматологической страховок, а также коммуникации между терапевтами и стоматологами. Такие меры могут помочь выявлять пациентов с факторами риска сердечных заболеваний на ранней стадии.

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