Представлен новый перспективный метод лечения рака

Американские ученые совместно с коллегами из Канады нашли новый перспективный метод лечения рака, основанный на фотодинамической терапии. Результаты работы представлены в Journal of Medicinal Chemistry.

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Несмотря на высокую эффективность химиотерапии, которая способна спасти жизнь, она действует далеко не на всех пациентов и не при всех видах рака. В новом исследовании авторы представили способ лечения с помощью воздействия определенных видов света на раковые клетки, устойчивые к существующим методам лечения.

Эта технология заключается в использовании точно направленного света лазера, который активирует лекарственный препарат, убивающий опухолевые клетки. Часто похожий способ применялся в лечении меланомы, но воздействовать на более глубокие опухоли, например, в молочной железе, было затруднительно. Использование красного света позволяет проникать глубоко в ткани, причиняя минимум вреда для здоровых клеток, поскольку он имеет самую длинную волну и самую низкую мощность.