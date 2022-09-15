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38 минут назад

Почему больные Паркинсоном не могут оторвать ноги от земли

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Лозаннского университета и Кливлендской клиники обнаружили часть мозга, из-за нарушения работы которой больные Паркинсоном замирают на месте, не в силах оторвать ноги от земли. Открытие позволит создать нейропротез для борьбы с эпизодами замирания. Результаты опубликованы в журнале Science Translational.

Почему больные Паркинсоном не могут оторвать ноги от земли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При болезни Паркинсона у человека постепенно развиваются проблемы с контролем скорости ходьбы и длины шага. Это проявляется шаркающей походкой, а иногда человек может замереть на месте из-за того, что ноги как будто приклеиваются к полу.

Ученые набрали в исследование 18 пациентов с болезнью Паркинсона с серьезными проблемами с походкой и равновесием. Каждому пациенту были имплантированы электроды для отслеживания электрических сигналов от их субталамического ядра — зоны мозга, участвующей в контроле движений.

Исследователи также построили роботизированное кресло, которое могло вытянуть ногу сидящего в нем пациента без его участия. Импульсы, исходящие от субталамического ядра, отслеживались, когда пациенты использовали кресло, а затем — когда они стояли и ходили.

Неврологи показали, что эта область мозга овальной формы контролирует параметры шага человека, а также ответственна за невозможность сделать шаг.

Используя новые данные, ученые создали алгоритм, предсказывающий эпизод "замирания" по сигналам от субталамического ядра. Точное прогнозирование таких эпизодов позволит создать устройства, реагирующие на нарушение сигналов от мозга.

С помощью стимуляции нейронов они смогут вернуть пациенту контроль над движениями во время приступа или даже полностью избавить от них.

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