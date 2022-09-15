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46 минут назад

Препарат от рака упаковали в стеклянный пузырь

Ferra.ru

Команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе продемонстрировала новый тип системы наночастиц, которая надежно удерживает противораковый препарата внутри полого стеклянного ядра, в то время как второй препарат может быть пропущен через его внешнюю поверхность для нанесения “мощного удара” по раку.

Препарат от рака упаковали в стеклянный пузырь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В основе новой системы доставки лекарств лежат крошечные наночастицы кремнезема, сформированные в стеклянный пузырь с полым внутренним пространством. В этом пространстве находится химиотерапевтический препарат иринотекан, но на этом противораковое “оружие” системы не заканчивается. Вокруг этого стеклянного ядра находятся слои липидных молекул, переплетенных со вторым лекарством, исследовательской молекулой под названием 3M-052.

Разработанная для борьбы с раком поджелудочной железы, стеклянная сердцевина и общая структура системы, размер которой составляет всего одну тысячную ширины человеческого волоса, сводит утечку к минимуму, чтобы большее количество лекарств достигло места опухоли. Здесь оба препарата выполняют взаимосвязанные и важные функции.

Иринотекан останавливает рост раковых клеток, но также поднимает тревогу для иммунной системы, которая видит, как больше клеток-убийц Т спускается к месту опухоли, чтобы уничтожить раковые клетки. Между тем, 3M-052 также способствует привлечению Т-клеток как в месте опухоли, так и в близлежащих лимфатических узлах.

Система была испытана на мышиных моделях рака поджелудочной железы, и было установлено, что она сокращает опухоли и предотвращает метастазирование более эффективно, чем иринотекан, применяемый самостоятельно. Кроме того, двойной способ доставки оказался более эффективным, чем любой из препаратов, доставленный самостоятельно через наноноситель, и привлек больше иммунных клеток, убивающих рак, и дольше поддерживал уровень препарата в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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