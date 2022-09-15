«Синий свет» влияет на работу сердца

Ученые из Российского университета дружбы народов обнаружили, что свет светодиодов и экранов устройств меняет циркадные ритмы и работу сердечно-сосудистой системы.

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В эксперименте с лабораторными крысами медики установили, что «синий свет» влияет на давление, пульс и выработку гормонов. Особенно это заметно при сопутствующей гипертензии. Результаты опубликованы в журнале Pathophysiology.

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Все биологические процессы в организме подчинены циклическим изменениям, которые связаны со сменой дня и ночи. Один из ключевых механизмов-регуляторов этих процессов — гормон мелатонин. Чем больше света — тем меньше мелатонина вырабатывает организм. Причем значение имеет не только сама интенсивность света, но и его спектр.

В природных условиях свет к вечеру «краснеет»: из него пропадает синяя часть спектра, которая соответствует волнам с более короткой длиной волны. Однако современные светодиодные лампы и экраны устройств имеют «синий свет».

Российские исследователи изучили, как «они влияют на жизнедеятельность животных, особенно если у них уже наблюдаются первичные признаки повышенного артериального давления — гипертензии.

«В естественных условиях короткие волны постепенно пропадают к вечеру. Однако в современном мире синяя часть спектра действует значительно дольше, в основном, из-за искусственного света и электронных светодиодных устройств. В настоящее время нет четкого понимания, как слишком долгое воздействие света с преобладанием коротких волн влияет на хроноструктуру сердечно-сосудистой и выделительной систем при первичной гипертензии»,

— рассказал Михаил Благонравов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова РУДН.

Для эксперимента медики использовали 20 крыс, у 10 из которых наблюдалась гипертензия. Все животные жили в одиночных клетках с чередованием периодов «дня» и «ночи» длительностью по 12 часов. Эксперимент авторы проводили дважды — сначала с обычным дневным освещением, а затем — с синим светом. В течение семи дней у крыс измеряли давление и уровень электролитов в моче, снимали электрокардиограмму и проводили другие анализы.

У здоровых крыс под действием синего света снизилось среднесуточное и ночное артериальное давление. Заметнее всего изменилась скорость сердцебиения — пульс у животных с гипертензией снизился на 10-20%. Для всех крыс также значительно изменился уровень мелатонина. У здоровых особей уровень мелатонина снизился под действием синего света, а у крыс с гипертензией он увеличивался в дневное время и уменьшался в ночное.

«Изменения в цикле темноты и света вызывают и острые, и хронические изменения мелатонинового ритма. Свет с определенными характеристиками может как задерживать, так и ускорять циркадную систему. Наш эксперимент показал, что длительное воздействие синего света в дневное время влияет не только на циркадные ритмы сердечно-сосудистой системы, но также на ритм выделения электролитов и выработку мелатонина, как при нормальном, так и при повышенном артериальном давлении. Также мы обнаружили, что артериальное давление и пульс меньше зависят от монохроматического света у животных с первичной гипертензией»,