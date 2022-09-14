Над созданием лекарства от рака трудятся ученые по всему миру. С каждым годом наука узнает все новые факты о коварной болезни и пробует самые разные методы лечения.

Российские ученые также работают над вопросом. На этот раз спасти от онкологии может помочь сам океан. Так, ученые Дальневосточного федерального университета разрабатывают новый препарат для борьбы с опухолями, синтезированный из морских обитателей. Из морских организмов выделили вещество, способное бороться с глиобластомой. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.