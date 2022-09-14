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1 час назад

Почему у мужчин уменьшается мозг, когда они становятся отцами

Мира Маркина

Тело женщины проходит через множество трансформаций как во время беременности, так и после рождения ребенка. Но лишь совсем недавно ученые установили, что организм мужчины, который стал отцом, также претерпевает изменения. В частности, меняется его мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему у мужчин уменьшается мозг, когда они становятся отцами
Фото: unsplashunsplash

Группа ученых из Испании и США установила, что с рождением первенца у мужчин сокращаются структуры зрительной коры, а также сети пассивного режима работы мозга. Соответствующий материал, в котором исследование описано подробно, опубликован в журнале Cerebral Cortex.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев из двух стран, которыми готовились стать родителями. Они проходили МРТ-обследование до того, как их партнерши забеременели, во время беременности, а также спустя несколько месяцев после того, как малыши появились на свет.

Помимо этого, ученые изучали контрольную группу из 17 мужчин, которые не планировали стать отцами в ближайшее время.

В ходе работы исследователям удалось выяснить, что у отцов, в отличие от матерей, после рождения первенца не меняются структуры лимбической системы мозга, ответственной за мотивацию и внутреннее вознаграждение. Но при этом у них происходит перестройка в коре больших полушарий, которая затрагивает зрительную кору и области, связанные с сетью пассивного режима работы мозга.

Ученые предположили, что изменения, происходящие в мозге отцов, из-за которых этот орган уменьшается, призваны помочь мужчинам легче распознавать свое чадо и охотнее реагировать на него.

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