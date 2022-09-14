Ученые: время приема пищи влияет на настроение человека

Те, кто ест по ночам, чаще страдают тревожностью и депрессией.

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Настроение человека напрямую зависит от того, в какое время суток он ест. Такие выводы сделали ученые Женской больницы Бригама в Бостоне.

В своем исследовании они изучили поведение 19 человек. Их подвергли протоколу принудительной десинхронии при тусклом свете в течение четырех дней, которые длились не привычные 24 часа, а 28 часов. В результате к четвертому «дню» их поведенческие циклы сдвинулись на 12 часов. Затем участников распределили в две группы с разным приемом пищи, одна из которых ела по 28-часовому циклу, другая - по 24-часовому циклу.

В результате одни принимали пищу и днем , и ночью, а те, кто жил по привычному графику – только днем.

Выяснилось, что в той группе, где ели в любое время суток, уровень настроения, напоминающий депрессию, повысился на 26%, а тревожность – на 16%.