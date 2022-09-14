Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Ученые доказали, что время приема пищи влияет на настроение человека

runews24.ru

Те, кто ест по ночам, чаще страдают тревожностью и депрессией.

Ученые: время приема пищи влияет на настроение человека
Фото: runews24.rurunews24.ru

Настроение человека напрямую зависит от того, в какое время суток он ест. Такие выводы сделали ученые Женской больницы Бригама в Бостоне.

В своем исследовании они изучили поведение 19 человек. Их подвергли протоколу принудительной десинхронии при тусклом свете в течение четырех дней, которые длились не привычные 24 часа, а 28 часов. В результате к четвертому «дню» их поведенческие циклы сдвинулись на 12 часов. Затем участников распределили в две группы с разным приемом пищи, одна из которых ела по 28-часовому циклу, другая - по 24-часовому циклу.

В результате одни принимали пищу и днем , и ночью, а те, кто жил по привычному графику – только днем.

Выяснилось, что в той группе, где ели в любое время суток, уровень настроения, напоминающий депрессию, повысился на 26%, а тревожность – на 16%.

Теперь авторы исследования намерены использовать открытие в стратегии улучшения настроения у людей, испытывающих нарушение циркадных ритмов.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители