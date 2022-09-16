Разработана уникальная технология лечения позвоночника

«Через два часа после операции мне сказали: вставай. Сначала удивился, но встал, пошел и уже где-то через два дня я был в бассейне на реабилитации, терапии. И уже через полтора месяца вернулся в общую группу в свою команду. Начал тренироваться без ограничений, и спустя два месяца после операции сыграл первый матч»,