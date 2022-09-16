Разработана уникальная технология лечения позвоночника

Поставят на ноги любого. Московские врачи разработали уникальную технологию лечения позвоночника. Благодаря новой методике пациенты забывают о проблемах со спиной уже через несколько месяцев после операции, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.
Александр Мальцев 12 лет в баскетболе. В прошлом декабре профессиональная карьера оказалась под вопросом. У спортсмена начались проблемы с позвоночником.
«Был дискомфорт в спине, не мог ни скручивания сделать, ни наклоны, ничего. Тогда мне посоветовали обратиться сюда»,
– рассказал мужчина.
Оказалось, без хирургии не обойтись. Поврежденные структуры позвоночника нужно заменить имплантатом. Раньше такая операция стала бы приговором для карьеры баскетболиста – восстановление длится больше года. А с новой методикой, которую разработали врачи московского спинального центра, Александр уже через пару месяцев вернулся в спорт.
«Через два часа после операции мне сказали: вставай. Сначала удивился, но встал, пошел и уже где-то через два дня я был в бассейне на реабилитации, терапии. И уже через полтора месяца вернулся в общую группу в свою команду. Начал тренироваться без ограничений, и спустя два месяца после операции сыграл первый матч»,
– отметил баскетболист.
Новшество в технологии фиксации динамических имплантатов, которые используют при заболеваниях поясничного отдела позвоночника. Например, остеохондрозе, межпозвоночной грыже или протрузии.
«Мы просто нашли, как хорошие свойства хорошего импланта максимально реализовать и не позволить внешним стрессовым факторам мигрировать этому импланту из зоны операции. Теперь реабилитационный период у нас ограничен только заживлением раны. Сняли швы, и ты можешь сделать что угодно»,
– рассказал руководитель спинального нейрохирургического центра ГКБ 67 Дмитрий Дзукаев.
С помощью этой методики нейрохирурги московского спинального центра провели уже больше 100 успешных операций. Следующий шаг – разработать и начать выпускать отечественные имплантаты. Сейчас их закупают за рубежом.
«Речь идет о том, что в содружестве с одним из университетов, с химиками, биоинженерами мы синтезируем новый материал синтетический, который будет обладать эргономическими формами. И это будет такое последовательное продолжение той работы, которую мы уже сделали»,
– пояснил Дмитрий Дзукаев.
Ученые надеются, что отечественный имплантат станет лучшим. Ведь в нем будут учтены все слабые стороны зарубежных аналогов.