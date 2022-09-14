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1 час назад

Российские ученые придумали, как эффективно лечить грибковые заболевания

runews24.ru

Специалисты предложили оптимальный способ изготовления препарата миконазол.

Ученые придумали, как эффективно лечить грибковые заболевания
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские ученые разработали новый метод лечения грибковых заболеваний. Благодаря ему, препараты, направленные на уничтожение грибков, лучше усваиваются.

В частности, они решили проблему плохой растворяемости главного действующего вещества в воде. Ученые разработали новый способ производства исходного препарата – суспендирование, который предполагает создание многокомпонентных кристаллов.

Эксперимент показал, что препарат, изготовленный на основе кристаллических форм, усваивается в пять раз лучше. Специалисты считают, что такой формат лекарств получит большое применение в медицине.

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