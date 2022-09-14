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1 час назад

Врачи выявили молекулу, ответственную за метастазы

FBM.ru

International Journal of Cancer публикует результаты исследования, в ходе которого ученые обнаружили молекулу, провоцирующую развитие сердечно-сосудистых заболеваний и метастазирование рака. До сих пор причины и особенности развития метастазов остаются малоизученными, что значительно снижает эффективность терапии рака.

Врачи выявили молекулу, ответственную за метастазы
Фото: FBM.ruFBM.ru

В новом исследовании биологи обнаружили, что эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды, играют важную роль в этом процессе. В злокачественных опухолях именно они накапливают молекулу доставки липидов – липопротеин низкой плотности (ЛПНП). Эти молекулы, в свою очередь, привлекают нейтрофилы, которые подавляют иммунную функцию.

Рецептор LDL LOX-1 приводит к созданию воспалительных сигналов, которые привлекают нейтрофилы. Эксперименты на мышах показали, что подавление LOX-1 способствует замедлению развития опухолей у грызунов. Повышение активности рецептора, напротив, приводило к увеличению сигнальных молекул, которые привлекали иммуноподавляющие клетки.

По словам ученых, они зафиксировали подобную последовательность не только для злокачественных опухолей, но и для атеросклероза. На первый взгляд эти заболевания кажутся разными, но у них есть общие патофизические особенности, связанные с процессами, происходящими в кровеносных сосудах.

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