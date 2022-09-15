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2 часа назад

Осложнения после инфаркта выявлены у одной категории людей

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Медицинского колледжа Лернера Кливлендской клиники выявили осложнения после инфаркта у людей с аутоиммунными заболеваниями. Выводы работы опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Осложнения после инфаркта выявлены у одной категории людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и псориазом, больше склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В новой работе специалисты изучили, влияет ли наличие аутоиммунного заболевания на состояние здоровья человека после сердечного приступа.

После сердечного приступа люди с аутоиммунным заболеванием чаще всего встречаются со смертельным исходом или у них развивается сердечная недостаточность, а также повышается риск повторного сердечного приступа по сравнению с людьми без подобных заболеваний.

Всего исследователи рассмотрели анамнез 59820 людей из данной категории, переживших инфаркт и 178547 пациентов без такого диагноза. Оказалось, что у участников из первой группы на 15 процентов больше шансов умереть, на 12 выше риск госпитализации из-за сердечной недостаточности, на 8 процентов увеличивается вероятность повторного сердечного приступа, а также на 6 процентов больше шансов получить повторную процедуру вскрытия артерии.

В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы снизить риск неблагоприятных исходов у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Например, изучение влияния различных иммуномодуляторов и иммуносупрессивных методов лечения.

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